Caterina Balivo apre La Volta Buona con il chiarimento su Alvaro Vitali | ‘Inimmaginabile’ VIDEO

Caterina Balivo apre "La Volta Buona" con un toccante ricordo di Alvaro Vitali, scomparso a soli 75 anni. La conduttrice ha voluto dedicare parole sincere e cariche di commozione all’attore, ricordando i momenti condivisi e chiarendo alcuni aspetti legati alla misteriosa intervista rilasciata prima della sua tragica scomparsa. Un momento di grande emozione che ci ricorda l’importanza di valorizzare la memoria di un’icona della commedia italiana, ora più che mai.

L'ex moglie di Vitali era ospite in studio poche ore prima della morte dell'attore: rimossi i video dell'intervista. Caterina Balivo ha aperto la puntata di mercoledì 25 giugno 2025 di La Volta Buona con parole cariche di commozione dedicate a Alvaro Vitali, scomparso martedì 24 giugno all'età di 75 anni. L'attore, celebre per i ruoli iconici nella commedia all'italiana e amatissimo dal pubblico di più generazioni, si è spento dopo due settimane di ricovero per una broncopolmonite recidiva. Quella che si è consumata nelle ultime ore è una sovrapposizione tanto delicata quanto drammatica: poche ore prima dell'annuncio della morte, nel programma di Rai 1 era stata ospite Stefania Corona, ex moglie di Vitali, intervenuta per discutere di relazioni, tradimenti e separazioni in tono leggero.