Cate Blanchett una sirena di conchiglie sul red carpet

Sul red carpet di Londra, Cate Blanchett ha incantato tutti con un look che sembra uscito da un mondo marino incantato. La splendida attrice, ospite del Summer Party alla Serpentine Gallery, ha scelto un abito unico: un corpetto rivestito di conchiglie, che le conferisce l’aspetto di una vera sirena. Un’interpretazione audace e affascinante della moda, capace di catturare l’attenzione e celebrare la creatività senza limiti.

