Cate Blanchett la sirena Il suo abito di conchiglie è uno spettacolo

Cate Blanchett ha incantato a Londra con un abito di conchiglie, perfetta sintesi tra eleganza e fantasia nel suo look mermaidcore. La sua scelta audace, firmata da Dilara Findikoglu, ha trasformato il party della Serpentine Gallery in un vero spettacolo di stile. Un mix di raffinatezza e audacia che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta perché è una vera icona di moda.

Al party della Serpentine Gallery di Londra, Cate Blanchett ha catalizzato l’attenzione con una mise unica nel suo genere che reinterpreta lo stile mermaidcore. Il top con dolcevita scelto dall’attrice è composto interamente da conchiglie, spille da balia e perle. Appartenente alla collezione AI 2025 di Dilara Findikoglu, questo capo è stato abbinato a una gonna midi a sirena con orli a taglio vivo e delle pump con tacco alto. Dilara Findikoglu è una stilista anglo-turca nota per il suo approccio anticonvenzionale e sperimentale. I suoi capi sfidano le norme estetiche tradizionali, fondendo arte e provocazione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cate Blanchett, la sirena. Il suo abito di conchiglie è uno spettacolo

