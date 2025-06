Catania l’assessore Brucchieri risponde alle critiche e annuncia apertura del dormitorio a bassa soglia

L’assessore Bruno Brucchieri di Catania risponde alle critiche con fermezza e trasparenza, annunciando una svolta concreta per le fragilità sociali. Con un impegno continuo, l’amministrazione comunale si prepara ad aprire un dormitorio a bassa soglia, rafforzando il supporto alle persone senza dimora. Brucchieri dichiara: “L’amministrazione comunale ha deciso di investire nel rispetto e nella dignità di tutti, affinché nessuno venga lasciato indietro nel cammino verso una società più giusta e solidale.”

Attenzione costante verso le fragilità sociali. L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania, Bruno Brucchieri, ha diffuso una nota ufficiale per rispondere alle critiche mosse da alcune associazioni sulla gestione delle politiche sociali e delle marginalità. Brucchieri sottolinea l'impegno costante dell'amministrazione nei confronti delle persone senza fissa dimora, dichiarando: "L'amministrazione comunale ha sempre riservato grande attenzione al tema della marginalità sociale". Un impegno che si concretizza in una rete collaborativa attiva e solida, costruita in sinergia con l'ASP, la Prefettura, la Città Metropolitana e numerose realtà del terzo settore come La Locanda del Samaritano, APS Spazio 47, Trame di Quartiere, C'Era Domani Librino e la Croce Rossa Italiana.

