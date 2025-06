Catania arrestato 42enne per detenzione di materiale pedopornografico ‘scioccante’

Una drammatica operazione della Polizia Postale di Catania ha portato all'arresto di un 42enne, accusato di detenzione e condivisione di materiale pedopornografico. La scoperta, frutto di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale, mette in luce la lotta incessante contro i crimini online che colpiscono la nostra comunità . Restate aggiornati su DayItalianews per contribuire a una società più sicura e consapevole.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Catania. Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato-Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha portato all’ arresto in flagranza di un uomo di 42 anni, residente nella provincia etnea, per reati legati alla detenzione e condivisione di materiale pedopornografico. Scoperto un enorme archivio di pornografia minorile. L’indagine, avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) della Polizia Postale, è stata possibile grazie alla collaborazione con la Child Rescue Coalition, un’organizzazione no profit attiva nella tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, arrestato 42enne per detenzione di materiale pedopornografico ‘scioccante’

