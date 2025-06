Cat Power sings Dylan | il tour della cantante statunitense in città per Ravenna Festival

Cat Power rende omaggio a Bob Dylan in un’interpretazione emozionante e intima, rivivendo il leggendario concerto del 1966 alla Royal Albert Hall. Giovedì 26 giugno, alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, la cantautrice statunitense trasporterà il pubblico in un viaggio tra musica e memoria, ripercorrendo le note che hanno segnato un'epoca. Un’occasione unica per ascoltare Dylan attraverso le sfumature profonde della sua voce e il tocco personale di Cat Power.

Rivivere la leggenda – anzi, cantarla: è quanto si è proposta la cantautrice statunitense Cat Power nel riattraversare l'epocale "concerto della Royal Albert Hall" di Bob Dylan del 1966 per il suo tour 'Cat Power Sings Dylan'. Giovedì 26 giugno, alle 21 al Teatro Alighieri, lo spettacolo in cui.

Cat Power canta Bob Dylan per Ravenna Festival 2025 - Rivivere la leggenda – anzi, cantarla: è quanto si è proposta la cantautrice statunitense Cat Power nel riattraversare l'epocale "concerto della Royal Albert Hall" di Bob Dylan del 1966 per il suo tou

