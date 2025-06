Castrezzato trovato un cadavere in un parco | l’ipotesi è che sia il bagnino scomparso

Una scoperta inquietante scuote Castrezzato: un cadavere è stato rinvenuto in un parco, alimentando l'ipotesi che possa trattarsi del bagnino scomparso, Marco. La comunità è sotto shock e attendiamo con trepidazione le conferme ufficiali e il parere del medico legale. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto l’intera zona.

"Ancora non c’è l’ufficialità della notizia che sia Marco. Siamo molto scossi", ha dichiarato il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. Per avere maggiori certezze servirà il parere del medico legale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castrezzato, trovato un cadavere in un parco: l’ipotesi è che sia il bagnino scomparso

Brescia, cadavere trovato nei pressi di Chiari: potrebbe essere bagnino piscina Castrezzato - Un pomeriggio di paura e mistero scuote Brescia: un cadavere è stato rinvenuto nei pressi di Chiari, e si ipotizza possa trattarsi del bagnino Matteo Formenti, coinvolto nel tragico incidente di Castrezzato.

