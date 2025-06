Castrezzato bagnino scomparso trovato morto in un parco | ipotesi di suicidio

Una tragica scoperta scuote la comunità di Castrezzato: il bagnino scomparso, Marco, è stato trovato morto in un parco, con le ipotesi di suicidio che si fanno strada. La notizia, ancora non ufficiale, ha lasciato tutti sgomenti, mentre le autorità attendono il responso del medico legale per chiarire le cause di questa drammatica perdita. La vicenda solleva interrogativi e commuove profondamente, evidenziando quanto la perdita di un giovane possa lasciare un vuoto incolmabile.

"Ancora non c’è l’ufficialità della notizia che sia Marco. Siamo molto scossi", ha dichiarato il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. Per avere maggiori certezze servirà il parere del medico legale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castrezzato, bagnino scomparso trovato morto in un parco: ipotesi di suicidio

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

