Castrezzato ancora una tragedia | trovato morto Matteo Formenti il bagnino presente durante l’annegamento del piccolo Michael

Una tragedia scuote Castrezzato: Matteo Formenti, il giovane bagnino presente durante l'annegamento del piccolo Michael, è stato trovato senza vita a Cologne, nel Bresciano. Dopo più di 48 ore di silenzio, il suo corpo è stato rinvenuto in un boschetto. Una scomparsa che lascia sgomento la comunità e solleva interrogativi su una vicenda che ancora non trova risposta. La tragica notizia si aggiunge a un contesto di dolore e mistero che coinvolge tutta la zona.

È stato trovato senza vita in un boschetto di Cologne, nel Bresciano, Matteo Formenti, 36 anni, residente a Chiari. Dell'uomo non si avevano più notizie da oltre 48 ore, da quando aveva lasciato la sua abitazione nella mattina di lunedì 23 giugno, dicendo alla madre che si sarebbe recato al lavoro. Formenti lavorava come bagnino alla piscina di Castrezzato, dove venerdì 20 giugno era avvenuta la tragedia dell'annegamento di un bambino di 4 anni, Michael, originario di Rovato. Il piccolo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è morto due giorni dopo nonostante i disperati tentativi di salvarlo.

