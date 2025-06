Castiglione Olona condannati i due carabinieri accusati di aver accoltellato un pusher nei boschi della droga

Una vicenda che scuote la comunità di Castiglione Olona: due carabinieri sono stati condannati a oltre otto anni di reclusione per aver accoltellato un pusher in un'azione che ha suscitato grande scalpore e interrogativi sulla legalità delle forze dell'ordine. La sentenza, pronunciata dal giudice di Varese, segna un importante passo nel percorso di giustizia, ma lascia aperti numerosi interrogativi sulla linea tra dovere e abuso di potere.

Varese, 25 giugno 2025 – Sono stati condannati rispettivamente a 10 anni e 8 mesi e 8 anni e 8 mesi i due carabinieri accusati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata ai danni di un pusher di 37 anni trovato accoltellato e in fin di vita a Castiglione Olona nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2024. La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Varese Niccolò Bernardi.

