Castiglion Fiorentino | importanti traguardi ambientali ma le tariffe penalizzano cittadini e Comune

Castiglion Fiorentino si distingue per i significativi traguardi ambientali raggiunti, ma le tariffe applicate penalizzano cittadini e amministrazione. In più di vent'anni, il costo della Tari è triplicato, passando da 970 mila a oltre 2,7 milioni di euro, uno squilibrio che richiede urgente attenzione. È inaccettabile che, nonostante i risultati positivi, le famiglie e il Comune siano vittime di una crescita ingiustificata delle spese. È ora di trovare soluzioni sostenibili per tutti.

Arezzo, 25 giugno 2025 – . Negli ultimi 20 anni il costo è triplicato. Un solo dato: in poco più di 20 anni il costo della Tari è triplicato. Siamo passati da 970 mila euro nel 2003 a 2.778.924 euro nel 2025 considerando l'applicazione dei limiti di crescita imposti dall'ATO senza i quali il costo ammonterebbe a 3.340.284 euro. "E' inaccettabile" tuona l'assessore all'Ambiente e Decoro Urbano, Francesca Sebastiani che aggiunge "è ulteriormente inaccettabile soprattutto visto il percorso intrapreso in questi anni per rendere la nostra cittadinanza più attenta alla tutela del territorio che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi: uno su tutti riguarda la percentuale della raccolta differenziata che si mantiene alta (nel mese di aprile abbiamo sfiorato il 70% - con il 69.

