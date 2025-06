Castelnuovo un bando da 100mila euro per sostenere le attività economiche locali

Castelnuovo e Montale si preparano a riaccendere il fermento economico con un bando da 100mila euro in contributi a fondo perduto, pensato per sostenere la riqualificazione e l’apertura di nuove attività. Un'opportunità concreta per valorizzare il tessuto commerciale locale e dare nuova linfa alle imprese del territorio. È il momento di investire nel futuro delle nostre comunità: scopri come partecipare e contribuire alla rinascita economica di Castelnuovo!

Un bando da 100mila euro di contributi a fondo perduto per la riqualificazione e l’apertura di attività economiche sul territorio di Castelnuovo e Montale. È stato pubblicato in questi giorni un bando a sostegno del commercio locale, attraverso il quale l’Amministrazione comunale di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: castelnuovo - bando - 100mila - euro

Giovanisì, bando per un tirocinio all’Unione Comuni Garfagnana; Bando tutela animali, Ferraro: Un finanziamento maggiore rispetto allo scorso anno per la promozione dell'adozione consapevole e il contrasto al randagismo; Castelnuovo, 700mila euro per riqualificare il centro storico.

Lavori in piazza Umberto conclusi entro l’8 agosto. 100mila euro di ristori per le attività commerciali - Partecipata riunione fra Comune e associazione 'Compriamo a Castelnuovo' che chiede tempi certi e programmazione per via Garibaldi ... Riporta luccaindiretta.it