Castello Estense ammessi 45 concorrenti alla gara per i lavori | arrivano da tutta Italia

Tra le mura storiche del Castello Estense, 45 concorrenti provenienti da tutta Italia si contendono un prestigioso incarico di restauro, simbolo di rinascita e valorizzazione culturale. Una sfida che vede protagoniste 116 imprese, riunite in diverse forme di collaborazione, tutte mosse dalla passione per la tutela del patrimonio.

Sono 45 su 46 i concorrenti ammessi alla gara per i lavori di restauro e riqualificazione del Castello Estense, in rappresentanza di 116 imprese presentatesi in forma singola, in raggruppamento temporaneo o riunite in consorzio.

