Castellanos shock | Futuro? Vorrei giocare tanto per quella squadra ma con la Lazio penso che…

Il futuro di Nicolás Castellanos si infiamma con un desiderio ardente: indossare la maglia di una squadra che ha già catturato il suo cuore. Le sue parole sorprendono e spiazzano, alimentando le speculazioni e accendendo l’entusiasmo dei tifosi. La risposta della Lazio, così come l’interesse di altri club, potrebbe scrivere un nuovo capitolo in questa storia emozionante. Resta sintonizzato, perché il suo destino potrebbe cambiare in modo inaspettato.

Castellanos sorprende tutti! Vorrebbe giocare per quella squadra e la Lazio viene (in parte) spiazzata L’attaccante argentino Castellanos ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo al proprio futuro, accendendo l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. L’attuale centravanti della Lazio ha infatti espresso, senza troppi giri di parole, il desiderio di vestire un giorno la maglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Castellanos shock: «Futuro? Vorrei giocare tanto per quella squadra, ma con la Lazio penso che…»

In questa notizia si parla di: castellanos - giocare - squadra - lazio

Lazio: Sarri torna per affetto, obiettivo Europa! Maurizio Sarri è di nuovo alla guida della Lazio e punta a riportare la squadra in Europa, a qualsiasi livello. "Il ritorno è un discorso di affetto, non mi accontento e sul mercato litigherò" ha detto il tecnico, sottoli Vai su Facebook

Baroni: 'Non faremo nessun calcolo contro il Viktoria Plzen'; Inter-Lazio, Baroni: «Castellanos cambia la squadra, lo 0-6 è servito. Juve e Milan partite per la Champions,; Formazioni ufficiali Braga-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Gila, Rovella, Zaccagni, Dia e Castellanos.

Lazio, Castellanos strizza l'occhio al River Plate: "Mi piacerebbe un giorno indossare quella maglia" - L`attaccante della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media argentini in cui non nasconde la propria voglia di tornare. Da calciomercato.com

Lazio, Castellanos: “Spero di poter giocare con il River Plate. Ero disposto a…” - Valentin Castellanos, punta della Lazio, in un'intervista a La Nacion, ha parlato di un trasferimento saltato prima di approdare in Italia ... Scrive msn.com