castelfidardo un altro rinvio il nuovo mister diventa un giallo

La fumata bianca tanto attesa non è arrivata neanche ieri sera. Sta iniziando a crearsi una situazione un po’ grottesca in casa Castelfidardo. Dopo chiacchiere e voci che si sono rincorse per settimane il Castelfidardo non ha ancora scelto l’allenatore per la prossima stagione. Ieri è andata in scena l’ennesima riunione, ma è scaturito l’ennesimo nulla di fatto. I dubbi non mancano, certa per ora sembra essere solo l’iscrizione in D, mai messa in dubbio. Si era parlato molto di mister Roberto Vagnoni molto vicino ai fidardensi, ma Vagnoni lunedì ha spiazzato molti firmando con il Notaresco, tornando così in D e in quella piazza dove, nel campionato poi sospeso causa Covid, sfiorò il gran salto in C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it