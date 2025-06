Castelferretti arriva la Festa della famiglia

Castelferretti si prepara a vivere un'estate indimenticabile con la 42ª Festa della Famiglia, un evento che unisce divertimento, tradizione e solidarietà. Dal 26 giugno al 5 luglio, la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo invita grandi e piccini a partecipare a un ricco programma di iniziative, tra cene, tornei e musica, per celebrare la famiglia come cuore pulsante della comunità. Non perdere l’occasione di esserci!

Castelferretti sta per tuffarsi nella 42esima edizione della Festa della Famiglia. Da sabato (26 giugno) a domenica 5 luglio, la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo promuoverà un programma ricco di iniziative. Sabato si parte con la cena con delitto ‘Omicidio a corte’, per poi proseguire la domenica con la tradizionale Cena dei Quartieri e la musica di dj Flower. Lunedì 30 spazio ai tornei di calcio balilla, biliardino, briscola e ping-pong. Martedì 1 luglio spazio all’evento culturale che parlerà la lingua dell’inclusione. Il pomeriggio saranno i ragazzi di Frolla e dell’associazione Il volo della libellula a preparare i biscotti per i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelferretti, arriva la Festa della famiglia

