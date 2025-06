Caso Villa Pamphili Kaufmann ai pm | Sono innocente non le ho uccise

In un caso che scuote Roma, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, si dichiara innocente alle autorità italiane, chiedendo di parlare prima con il suo avvocato e il consolato americano. Arrestato per l’omicidio della piccola Andromeda e sospettato della morte della madre, Anastasia Trofimova, l’uomo ha ribadito la sua innocenza durante l’interrogatorio in videoconferenza dal carcere in Grecia. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

“Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano”. Questa la dichiarazione spontanea resa ai pm di Roma, di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’uomo arrestato per l’omicidio della piccola Andromeda e sospettato della morte della mamma della bimba, Anastasia Trofimova, trovate cadaveri a Villa Pamphili nella capitale. I pm lo hanno sentito collegati in videoconferenza, con il carcere di Larissa, in Grecia, dove è detenuto. Caso Villa Pamphili, Kaufmann si avvale della facoltà di non rispondere. Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, ha scelto di non rispondere alle domande durante l’atto istruttorio eseguito tramite un Ordine europeo di indagine, alla presenza anche di un giudice istruttore greco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Villa Pamphili, Kaufmann ai pm: “Sono innocente, non le ho uccise”

