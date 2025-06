Caso Pazzali tregua Fontana-FdI Resta in rimonta per la presidenza

La politica italiana si accende intorno alla delicata vicenda della Fondazione Fiera, dove la mozione del Pd per le dimissioni di Enrico Pazzali resta in stand-by. Il rinvio, già al secondo, alimenta tensioni e strategie di potere, con i rappresentanti di Fratelli d’Italia pronti a consolidare la loro posizione in una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri regionali. La partita è ancora aperta: cosa riserveranno i prossimi sviluppi?

La mozione con la quale il Pd chiede le dimissioni di Enrico Pazzali dalla presidenza della Fondazione Fiera non è stata discussa in Consiglio regionale neanche ieri. Un altro rinvio, il secondo. Che potesse finire così si era intuito lunedì sera, quando alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, in particolare Sandro Sisler e Marco Alparone, nell’ordine vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato e vicepresidente della Regione Lombardia, hanno diramato note di apprezzamento per le parole con le quali il governatore leghista Attilio Fontana, dopo il pressing dei meloniani, aveva per la prima volta ufficializzato di voler procedere alla nomina dei nuovi vertici della Fondazione il più rapidamente possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Pazzali, tregua Fontana-FdI. Resta in rimonta per la presidenza

