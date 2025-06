Caso Gintoneria Stefania Nobile torna in libertà | Si occupava solo della parte contabile

Stefania Nobile, figlia della nota televenditrice Wanna Marchi, torna in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari, con l’obbligo di dimora. La giudice Alessandra Di Fazio ha accolto l’istanza della difesa, revocando la misura cautelare. La sua vicenda giudiziaria si collegava a un presunto giro illecito coinvolgente locali e spaccio. Ora, la domanda che sorge spontanea è: quali saranno i prossimi passi per Nobile nel delicato mondo del business?

Stefania Nobile, figlia della televenditrice Wanna Marchi, è tornata in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio ha revocato la misura cautelare, accogliendo l’istanza della difesa e sostituendola con l’ obbligo di dimora. La donna era stata arrestata a marzo insieme all’ex compagno, Davide Lacerenza, per un presunto giro di prostituzione e spaccio di droga con al centro i locali gestiti dai due, la Gintoneria e il privé La Malmaison. La gip ritiene che siano venute meno le ragioni che hanno giustificato la misura cautelare e anche la condotta della stessa Nobile ha influito sulla decisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Gintoneria, Stefania Nobile torna in libertà: “Si occupava solo della parte contabile”

