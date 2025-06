Caso Gintoneria Stefania Nobile torna in libertà | Non spacciava né gestiva prostitute

La vicenda di Stefania Nobile, noto volto della Gintoneria, fa di nuovo parlare di sé: arrestata con l’accusa di gestire prostitute, ora torna in libertà con l’obbligo di dimora. Secondo la gip, la figlia di Wanna Marchi “si occupava solo della parte contabile”, smorzando i sospetti iniziali. Un caso che rivela quanto siano complesse le sfumature tra accuse e realtà, lasciando tutti con domande ancora senza risposta.

Gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con l'obbligo di dimora. Per la gip la figlia di Wanna Marchi "si occupava solo della parte contabile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Gintoneria, Stefania Nobile torna in libertà: "Non spacciava né gestiva prostitute"

