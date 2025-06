Caso Gintoneria revocati i domiciliari a Stefania Nobile | la figlia di Wanna Marchi torna in libertà

Dopo oltre tre mesi di restrizioni, Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, torna in libertà. La decisione della gip Alessandra Di Fazio segna una svolta nel caso che ha tenuto sotto i riflettori la famiglia Marchi. La revoca dei domiciliari si basa sulla valutazione che le esigenze che giustificavano la misura siano venute meno. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere l’opinione pubblica.

Sono stati revocati dopo poco più di tre mesi i domiciliari per Stefania Nobile, arrestata il 4 marzo con l'ex compagno Davide Lacerenza. La gip Alessandra Di Fazio: "Venute meno le esigenze che giustificano la misura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: revocati - domiciliari - stefania - nobile

Soccorritrice del 118 morta a Turi: revocati i domiciliari al sacerdote indagato per omicidio stradale - Revocati i domiciliari a don Nicola D'onghia, sacerdote di 54 anni, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo la tragica morte della 32enne Fabiana Chiarappa, deceduta il 2 aprile sulla strada Turi-Putignano.

Inchiesta Gintoneria, revocati i domiciliari a Stefania Nobile: resta l’obbligo di dimora https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/stefania_nobile_inchiesta_gintoneria_revocati_domiciliari-424691040/?ref=twhl… Vai su X

Caso Gintoneria, revocati i domiciliari a Stefania Nobile; Gintoneria, revocati i domiciliari a Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi torna in libertà; Gintoneria, revocati i domiciliari per Stefania Nobile: resta l'obbligo di dimora.

Gintoneria, revocati i domiciliari a Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi torna in libertà - Sono stati revocati dopo poco più di tre mesi i domiciliari per Stefania Nobile, arrestata il 4 marzo con l'ex compagno Davide Lacerenza ... Come scrive fanpage.it

Gintoneria, Stefania Nobile torna libera. Il giudice: «Gestiva i conti, non droga e prostitute» - Sono stati revocati, dopo poco più di tre mesi, gli arresti domiciliari per Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestata il 4 marzo, assieme all'ex compagno Davide ... Riporta ilmattino.it