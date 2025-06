Caso Belgiorno le indagini vanno avanti | nel mirino i gettoni delle commissioni

Nel cuore di Prato, l'indagine che scuote il mondo politico si concentra sui gettoni delle commissioni. Claudio Belgiorno, consigliere di Fratelli d’Italia, ha recentemente acceso i riflettori su una faccenda spinosa, lasciando l’aula in protesta e lanciando una battuta che fa riflettere: “Non chiederemo il gettone di presenza”. Ma dietro questa dichiarazione si cela un caso complesso, ancora tutta da chiarire.

Prato, 25 giugno 2025 – Lasciando l'aula del consiglio comunale in segno di protesta, insieme a tutto il centrodestra, Claudio Belgiorno, consigliere di FdI, giovedì scorso ha fatto una battuta che non è passata inosservata: "Non chiederemo il gettone di presenza". Mai battuta fu più azzeccata. Belgiorno è infatti indagato dal gennaio scorso dalla procura di Prato per il "caso" dei rimborsi spesa riferiti al periodo fra il gennaio 2021 e il marzo 2022, quando c'era ancora la giunta Biffoni. Il fascicolo non è ancora chiuso. Secondo quanto era emerso, il Comune aveva erogato rimborsi per poco meno di 35mila euro alla "Mi piace eventi srl", società che organizza manifestazioni e che in quel periodo aveva un solo dipendente, lo stesso Belgiorno, per le sue assenze dal lavoro giustificate da impegni istituzionali (si arriva a 36mila euro complessivi con i rimborsi ad un'altra società per la quale lavorava il consigliere).