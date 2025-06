Casertana rescinde Iori | la margherita è di quattro nomi

La Casertana dice addio a Manuel Iori, ufficializzando la rescissione consensuale del suo contratto da tecnico. Un capitolo che si chiude e si apre a nuove sfide: il Cittadella, appena retrocesso, guarda già al futuro con ambizione. Quattro possibili candidati per prendere il suo posto, pronti a scrivere un nuovo capitolo di rilancio. Resta da scoprire chi sarà il prossimo protagonista di questa rinascita.

Tempo di lettura: < 1 minuto In giornata c’è stata l’ufficialità della rescissione consensuale del contratto di Manuel Iori in qualità di tecnico della Casertana. L’ormai ex allenatore, aveva espresso la volontà di chiudere il capitolo con la società campana. Adesso, per lui, sono pronte le porte di casa sua, quelle del Cittadella, fresco retrocesso in terza serie, che punta ad una subitanea risalita in cadetteria. Quattro nomi per il dopo Iori. I petali della margherita che sta sfogliando Degli Esposti sono quattro. Archiviate le idee Guidi e Tomei, resta calda la pista di Bertotto. L’allenatore del Giugliano, è il favorito, ed ha avuto il via libera per trattare con la Casertana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it