Caserta-Benevento a 4 corsie dal Cipess ok fondi

Il Governo conferma il suo impegno per lo sviluppo della Campania, destinando fondi essenziali alla realizzazione di un progetto strategico: la strada a 4 corsie tra Caserta e Benevento. Questa importante opera, inserita nell’aggiornamento del Contratto tra Mit e Anas 2021-2025, promette di rivoluzionare i collegamenti tra le due città , migliorando la mobilità e favorendo lo sviluppo economico. Un passo avanti concreto verso un territorio più connesso e competitivo.

Tempo di lettura: 4 minuti “Il Governo continua ad assicurare le risorse necessarie per lo sviluppo della Campania, dimostrando un’attenzione costante verso le esigenze del territorio. Il Cipess ha infatti deliberato, nell’ambito dell’aggiornamento del Contratto tra Mit e Anas 2021-2025, lo stanziamento delle risorse relative alla progettazione dell’asse Caserta – Benevento, un’opera strategica e attesa da tempo che garantirĂ un collegamento piĂą sicuro ed efficiente tra i due capoluoghi, contribuendo in maniera decisiva alla crescita delle aree interne della Campania”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta-Benevento a 4 corsie, dal Cipess ok fondi

In questa notizia si parla di: caserta - benevento - cipess - corsie

Tutti pazzi per Salemme: nuova data a Caserta, a fine agosto a Benevento - A grande richiesta, Vincenzo Salemme raddoppia le date del suo nuovo spettacolo “Ogni promessa è debito” a Caserta, in occasione del festival Un’Estate da Belvedere.

Caserta-Benevento a 4 corsie, dal Cipess ok fondi; Caserta - Benevento a 4 corsie, Barone: ''L'opera reinserita nel contratto di programma Mit-Anas. La Lega mantiene gli impegni''&a; Ferrante (Mit): Dal Cipess ok fondi progettazione asse Caserta-Benevento.

Caserta - Benevento a 4 corsie, Barone: ''L'opera reinserita nel contratto di programma Mit-Anas. La Lega mantiene gli impegni'' Politica - Benevento nell’aggiornamento al contratto di programma Mit- msn.com scrive

Dal Cipess ok ai fondi per la Caserta-Benevento: il Sannio al centro dei processi di sviluppo - Dopo i venti milioni per un moderno hub ferroviario a benevento, dei trecento di Rfi destinati all. Come scrive corriereirpinia.it