Case dell' acqua affidato servizio di gestione e restyling

Nocera Inferiore si distingue ancora una volta per la sua attenzione all’efficienza e al miglioramento dei servizi pubblici. Sono stati affidati i lavori di gestione e restyling dei tre impianti idrici in via Vitolo, via Falcone e via D’Alessandro, segnando un passo importante verso una rifunzionalizzazione sostenibile e moderna. La procedura, completata con successo, rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione per garantire servizi di qualità ai cittadini e migliorare la vivibilità del territorio.

E' stato affidato, a Nocera Inferiore, il servizio per il restylig e la rifunzionalizzazione dei tre impianti presenti sul territorio e precisamente in via Vitolo, via Falcone e via D’Alessandro. La procedura La procedura completa l’attività intrapresa dall’Amministrazione di realizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Case dell'acqua, affidato servizio di gestione e restyling

In questa notizia si parla di: affidato - servizio - case - acqua

Un anno fa l’alluvione, il sindaco di Bellinzago: “Dalle case usciva un fiume d’acqua impressionante. Ho temuto per la città: potrebbe accadere ancora” - Un anno fa, l’alluvione colpì Bellinzago Lombardo, trasformando le strade in fiumi impetuosi. Il sindaco, visibilmente preoccupato, osservava la devastazione, temendo per la sicurezza della città.

I 70 ANNI DI UN'ECCELLENZA ITALIANA, LE TERME DI VALLIO E L'ACQUA CASTELLO: con la festa per il settantesimo di attività. è stata inaugurata la nuova stagione delle Terme di Vallio. A pochi chilometri da Brescia e dal Lago di Garda esiste un'oasi di p Vai su Facebook

Case dell'acqua, affidato servizio di gestione e restyling; Nocera Inferiore, affidato il servizio di gestione delle casette dell’acqua; Nocera, riaprono le case dell’acqua.

Case dell'acqua, stop al servizio gratuto: ora si paga l'erogazione - Quotidiano Di Puglia - Dopo l’annuncio di una convenzione con l’Acquedotto pugliese per migliorare il servizio e implementarlo, tutto tace e sulle apparecchiature ... Segnala quotidianodipuglia.it

Casine dell’acqua Cambia la gestione - Affidato a un società pisana il servizio di manutenzione delle due fontanelle. Secondo lanazione.it