Cascina mette a disposizione oltre 100mila euro per il trasporto di alunni con disabilità

Cascina dimostra ancora una volta il suo impegno per l’inclusione e il diritto all’istruzione di tutti. Fino al 30 settembre 2025, famiglie e scuole possono usufruire di oltre 107.000 euro destinati al trasporto di alunni con disabilità privi di autonomia. Un’occasione preziosa per garantire a ogni bambino il percorso scolastico che merita. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, ...

Cascina, 25 giugno 2025 - C’è tempo fino al 30 settembre 2025 per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Per erogare questi contributi l’amministrazione comunale mette a disposizione ben 107.000 euro. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – la nostra amministrazione mira a dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina mette a disposizione oltre 100mila euro per il trasporto di alunni con disabilità

In questa notizia si parla di: cascina - mette - disposizione - euro

Contributi affitti 2023: Comune mette a disposizione 150mila euro per la cittadinanza - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha annunciato la disponibilità di 150mila euro per i contributi affitti 2023.

Cascina Domani su Punto Radio. Venerdì 20 giugno filo diretto con il sindaco Betti LIVE Inviate le vostre domande a [email protected] o al numero... Vai su Facebook

ATTENZIONE !!! Cascina rilancia lo Sport: BANDO PROROGATO AL 09/12/2024; Cascina Oremo, a Biella un progetto per coltivare la creatività; Alcaraz trionfa a Roma e mette in cascina la cifra record di 15 milioni in premi dal 2024.

Cascina mette a disposizione oltre 100mila euro per il trasporto di alunni con disabilità - L’importo del contributo una tantum per alunno/a minore disabile viene stabilito in 750 euro da calcolarsi per il periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025, fino ad esaurimento del fondo d ... Si legge su lanazione.it

Cascina stanzia 30mila euro per rilanciare lo sport nelle famiglie - la Nazione - 000 euro per supportare le famiglie nella spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della retta ... Lo riporta lanazione.it