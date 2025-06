casalguidi da serie a con grani e montanari i muscoli di milan e pisa sono nelle loro mani

a Casalguidi, due fisioterapisti con lo stesso nome e passione, porteranno il talento di questa piccola comunità nel grande scenario della Serie A. Con Stefano Montanari e Stefano Grani alle spalle, i muscoli di Milan e Pisa sono nelle loro mani esperte, pronti a sostenere le ambizioni di due club diversi ma uniti dalla stessa determinazione. La prossima stagione promette emozioni, impegno e un pizzico di orgoglio locale.

