Casale sul Sile sorride all’UC Giorgione | vittoria di Giorgia Timis

Un weekend di emozioni e grandi successi per l’U.C. Giorgione, che domenica 22 giugno ha conquistato il cuore di Casale sul Sile al Gran Premio “Industria e Commercio”. La gara, con il suo circuito pianeggiante, ha messo alla prova le giovani promesse del ciclismo, tra cui si è distinta Vittoria di Giorgia Timis. Tra sorprese e sfide sportive, il team ha dimostrato ancora una volta la propria forza e determinazione, regalando un momento memorabile a tutti gli appassionati.

Domenica 22 giugno l'U.C. Giorgione ha partecipato al Gran Premio "Industria e Commercio" a Casale sul Sile. La gara prevedeva un circuito pianeggiante di 8,8 chilometri da ripetere quattro volte per le Esordienti e otto per le Allieve. Tra le Esordienti la corsa è stata caratterizzata da diversi.

