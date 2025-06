Casa tua ti piace pulita? Inizia dalla strada | un nuovo spot per l’ambiente con Solfrizzi e Stornaiolo

La tua casa inizia dalla strada: un messaggio forte e coinvolgente che invita tutti a prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, simboli della comicità pugliese, tornano insieme per sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata. Un modo divertente e originale per ricordarci che la pulizia della nostra comunità parte da ciascuno di noi. Perché, in fondo, casa tua ti piace pulita, e inizia dalla strada.

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, volti amatissimi della comicità pugliese, tornano insieme davanti alla cinepresa, questa volta lo fanno per l’ambiente, con il nuovo spot dell’AroBa8 – l’ambito di raccolta ottimale che riunisce i Comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: ambiente - spot - solfrizzi - stornaiolo

Solfrizzi e Stornaiolo in campo per l'ambiente con lo spot "Casa Tua Pulita? Inizia dalla Strada!" https://monopolitimes.com/2025/06/18/spot-aroba8-solfrizzi-stornaiolo-sensibilizzazione-ambientale-bari-casa-tua-pulita-dalla-strada-rifiuti-bari-monopoli-convers Vai su X

Anteprima dello spot ARO BA8 a Bari: la comicità pugliese unita ai sindaci per sensibilizzare sulla cura del territorio I DETTAGLI Vai su Facebook

Un nuovo spot ambientale perAroBa8 con Solfrizzi e Stornaiolo; Ti piace casa pulita? Inizia dalla strada: l'ironico spot con Solfrizzi e Stornaiolo contro l'abbandono dei ri; Casa tua ti piace pulita?, Solfrizzi e Stornaiolo in uno spot sui rifiuti.

"Ti piace casa pulita? Inizia dalla strada": l'ironico spot con Solfrizzi e Stornaiolo contro l'abbandono dei rifiuti - Un invito, una necessità, in alcuni casi anche una speranza e ora anche il titolo del nuovo spot ... Si legge su msn.com

Quando la comicità fa bene all’ambiente: AroBa8 sceglie Solfrizzi e Stornaiolo per parlare di rifiuti – LO SPOT - Inizia dalla strada", lo spot per Monopoli, Conversano, Polignano e Mola ... Lo riporta ambienteambienti.com