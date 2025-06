Casa Milan | giornata speciale per i tifosi Ecco quando e le info

Giovedì 26 giugno, Casa Milan si tinge di rossonero per una giornata speciale dedicata ai tifosi: ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Casa Milan: giornata speciale per i tifosi. Ecco quando e le info

Milan, l’emozione di Conceicao: “L’Italia è una seconda casa” | VIDEO - In un incontro emozionante al Quirinale, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha condiviso le sue riflessioni sulla sua esperienza in Italia, descrivendola come una seconda casa.

Serata di grande ottimismo in Casa Milan, Max Allegri si sta avvicinando. #Tare spinge forte su #Allegri. Giornata di contatti intensi (via @anto.vitiello) Vai su Facebook

Milan, Pulisic: "Notte speciale contro il Real Madrid. Ecco cosa ci ha detto Fonseca" - MSN - 1 nella quarta giornata di Champions, con i gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Come scrive msn.com

Milan, la Curva Sud protesta: questo il programma della giornata - MSN - Gli organizzatori invitano tutti a presentarsi davanti Casa Milan per poi proseguire a piedi verso lo stadio. Riporta msn.com