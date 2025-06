Casa in fiamme di Dani de la Orden al cinema dal 10 luglio 2025 | un ritratto familiare tra ironia e dolore

Preparati a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente con “Casa in fiamme”, il nuovo film di Dani de la Orden, che dal 10 luglio 2025 arriva nelle sale italiane. Una commedia drammatica tra ironia e dolore, capace di scavare nell’intimità familiare con uno sguardo originale e profondo. Distribuito da Movies Inspired, questo ritratto familiare promette di sorprendere e emozionare, dimostrando ancora una volta il talento di de la Orden nel raccontare le sfumature della vita.

Roma, giugno 2025 – Il nuovo film di Dani de la Orden, regista della celebre serie Élite, arriva nelle sale italiane dal 10 luglio 2025 con il titolo "Casa in fiamme" ( Casa en llamas ). Distribuito da Movies Inspired, il film è una commedia drammatica spagnola intensa e corrosiva, già candidata a otto Premi Goya, dove ha trionfato con la Miglior Sceneggiatura Originale. Con un cast d'eccezione – Emma Vilarasau, Enric Auquer e Maria Rodríguez Soto – Casa in fiamme racconta una storia familiare pungente, ironica e profondamente umana, ambientata nella suggestiva Costa Brava. Trama di "Casa in fiamme": quando la famiglia è un campo minato.

