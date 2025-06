Cartolaio ucciso a coltellate in centro a Busto Arsizio | Lo ha colpito e poi è fuggito È caccia al killer

Una tragica notte scuote Busto Arsizio, dove un cartolaio è stato ucciso a coltellate nel cuore del centro città. L'aggressore, fuggito immediatamente dopo il delitto, è ora ricercato dalla polizia, che ha lanciato una massiccia caccia al killer. La comunità è sotto shock di fronte a un episodio così violento, e le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda.

È stato ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, in pieno centro cittadino, davanti alla sua cartoleria di lusso a Busto Arsizio (Varese) in via Milano. La. 🔗 Leggi su Leggo.it