Carta nera Scrivere in tempi bui

In un mondo spesso avvolto dall’oscurità, Teju Cole ci guida alla scoperta di un nero ricco di significato, oltre il semplice colore. La sua raccolta di saggi svela come l’assenza possa diventare forza, identità e racconto. Esplorando il nero sotto molteplici sfumature, Cole ci invita a riflettere sulle connessioni invisibili che danno senso al nostro vivere, anche nei tempi più bui.

"Nero su nero, carico di significato, ma plasmato dall'assenza. La carta nera era il documento fantasma. Nero su nero, segretamente saturo di senso". E' proprio la ricerca di un significato, di connessioni e di legami intrecciati di cui si nutre la raccolta di saggi di Teju Cole. Il nero come identità culturale, come accento politico, come colore (o assenza di tale), come pieno che accoglie il vuoto e vi ridà un nuovo senso. Cole parte dall'arte di Caravaggio, pittore amato fin da bambino, per addentrarsi nella sua prassi pittorica e poi da essa sparigliare fino ad arrivare agli incontri fatti nel viaggio che l'autore ha compiuto nel sud Italia sulle tracce delle opere del pittore.