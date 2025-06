Carta docente supplenti il bonus 500 euro non scadrà il 31 agosto 2025 ma durerà fino al 31 agosto 2026

Buone notizie per i docenti supplenti: il bonus di 500 euro sulla carta docente, che si pensava scadesse il 31 agosto 2025, avrà una proroga fino al 31 agosto 2026. Questo significa più tempo per utilizzare questa preziosa risorsa destinata a migliorare la qualità dell'istruzione e supportare il vostro percorso professionale. Restate aggiornati su tutte le novità e opportunità legate alla vostra carriera!

Carta docente 500 euro accreditata ai docenti in servizio nell'anno scolastico 202425 fino al 31 agosto 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta del docente max 500 euro: anche ai precari al 31 agosto, a 10 anni dalla Buona Scuola. Ecco come funzionerà - A dieci anni dalla Buona Scuola, il bonus da 500 euro per la carta del docente sarà anche accessibile ai precari fino al 31 agosto.

Carta del docente: 500 euro ai supplenti al 31 agosto 2025, al via l'accreditamento. Da oggi l'accesso alla piattaforma; Carta docente 500 euro anche ai supplenti: da oggi possibile accreditarsi [AVVISO]; SBC: Arriva la Carta del docente per i supplenti al 31 agosto.

Carta docente 2025, via alle domande: chi può ottenerla, quanto vale e per cosa si usa - Da oggi, 24 giugno, possono fare domanda per la Carta docente 2025 anche i docenti precari con contratti annuale ... Si legge su fanpage.it

Carta Docente 2025 al via con nuovi beneficiari per il bonus 500 euro - 2025: bonus 500 euro a insegnanti di ruolo e supplenti annuali, novità per gli esercenti. Lo riporta msn.com