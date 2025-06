Carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio ecco cosa fare

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per l’espatrio, in conformità con il Regolamento Europeo 1157/2019. Questa novità richiede ai cittadini di aggiornare i propri documenti prima di viaggiare all’estero, garantendo maggiore sicurezza e uniformità tra gli Stati membri. Scopri cosa fare per evitare inconvenienti e assicurarti un viaggio senza problemi.

La carta d’identità cartacea presto non sarà più valida per l’espatrio. A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d’identità cartacee italiane perderanno validità per l’espatrio, anche se risultano formalmente ancora valide. Lo stabilisce il Regolamento Europeo 11572019, che impone standard di sicurezza uniformi per i documenti di identità in Europa, tra cui la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: identità - espatrio - carta - sarà

Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio - Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, a causa delle nuove norme europee di sicurezza.

Translate postLa carta di identità cartacea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019. Si scateneranno i #NoCIE Vai su X

(? Cristina Marrone) La carta di identità cartacea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019. Il motivo è che la carta Vai su Facebook

Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio; Carta d’identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio, ecco cosa cambia, chi rischia di restare senza documento e come evitare code e disagi richiedendo subito la nuova CIE elettronica; Tra un anno la carta di identità cartacea non sarà più valida: la corsa per sostituirla con il documento elettronico.