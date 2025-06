Carta d' identità cartacea da agosto 2026 non sarà più valida per l' espatrio

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, a causa delle nuove norme europee di sicurezza. Solo la versione elettronica garantirà il viaggio senza ostacoli. Questa trasformazione mira a migliorare la tutela dei cittadini e la sicurezza delle frontiere, ma richiede attenzione: assicuratevi di avere il documento aggiornato e digitalizzato prima di partire. Non rischiate di rimanere bloccati all’estero!

La carta di identità cartacea, per motivi di sicurezza, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Si tratta degli effetti del regolamento europeo 11572019. Sarà valida solo quella elettronica. La ragione è che quella cartacea non ha una zona di lettura ottica, la Machine Readable Zone (Mrz), cioè un'area del documento composta da tre righe con caratteri monospaziati, che contiene informazioni legate all'identità e leggibili dalle macchine. Per adeguarsi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea, quindi, si dovrà richiedere il nuovo documento all'anagrafe e, per evitare l'assalto agli uffici, sarà utile iniziare a farlo sin da subito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio

In questa notizia si parla di: identità - cartacea - valida - carta

Se hai ancora la carta d'identità cartacea attento: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida - Se conservi ancora la vecchia carta d’identità cartacea, fai attenzione: dal 3 agosto 2026 smetterà di essere valida, in conformità alle nuove norme europee sulla sicurezza.

(? Cristina Marrone) La carta di identità cartacea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019. Il motivo è che la carta Vai su Facebook

Translate postTra un anno la carta di identità cartacea non sarà più valida: parte la corsa per sostituirla la Cie Vai su X

Tra un anno la carta di identità cartacea non sarà più valida: la corsa per sostituirla con il documento elettronico; Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio; La carta d'identità cartacea non sarà più valida.