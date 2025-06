Carta d’identità cartacea addio | dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio ecco cosa cambia chi rischia di restare senza documento e come evitare code e disagi richiedendo subito la nuova CIE elettronica

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea diventerà un ricordo e non sarà più valida per i viaggi all’estero. L’adozione della nuova carta d’identità elettronica (CIE) rappresenta un passo fondamentale verso maggior sicurezza e innovazione. Chi non si attrezza in tempo rischia di restare senza documento di viaggio. Scopri subito come richiedere la CIE elettronica e viaggiare senza preoccupazioni, evitando code e disagi.

Fine di un'epoca per la carta d'identità cartacea: il 3 agosto 2026 segnerà la sua uscita di scena definitiva per i viaggi all'estero. Il regolamento europeo 11572019 impone nuovi standard di sicurezza e la presenza della zona di lettura ottica MRZ, assente nei vecchi documenti italiani.

