Carrozzine per persone con disabilità Schillaci | Riparazioni a carico delle Asl non è una raccomandazione ma la legge

Se ti occupi di assistenza alle persone con disabilità, è fondamentale conoscere le norme che regolano la fornitura e la manutenzione delle carrozzine. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha chiarito che le ASL sono obbligate per legge a stipulare contratti tramite gare pubbliche, garantendo adattamenti, personalizzazioni, e manutenzione ordinaria da parte di professionisti qualificati. Rispettiamo e facciamo rispettare questi diritti fondamentali, perché ogni dettaglio fa la differenza.

“Per le carrozzine per le persone disabili le regioni e Asl devono stipulare contratti attraverso gare pubbliche ed i fornitori devono garantire l’adattamento e personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti abilitati, la manutenzione ordinaria, oltre alla sostituzione dei componenti come le batterie. Non è una raccomandazione, ma una norma di legge “. A dirlo è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il question time in Aula alla Camera rispondendo a una domanda del Movimento 5 stelle. Il tema è quello denunciato da un articolo del Fattoquotidiano.it di inizio giugno che denunciava come in Veneto “le persone con disabilità” fossero “costrette a pagarsi la batteria delle carrozzine elettriche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carrozzine per persone con disabilità, Schillaci: “Riparazioni a carico delle Asl, non è una raccomandazione ma la legge”

