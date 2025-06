Carrozzine per persone con disabilità e caso Paragon | alla Camera il question time con Piantedosi Ciriani Nordio Schillaci e Locatelli

Oggi, mercoledì 25 giugno alle 15, si svolge in diretta su Rai Parlamento il question time in Aula a Montecitorio, un momento cruciale per discutere le strategie di tutela e sicurezza del nostro paese. Tra interventi di Piantedosi, Ciriani, Nordio, Schillaci e Locatelli, si affrontano temi come la lotta alla criminalità, i diritti delle persone con disabilità e le sfide sociali più urgenti. Un appuntamento che merita attenzione per capire come il governo risponde alle esigenze dei cittadini.

Si svolge oggi, mercoledì 25 giugno, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al rafforzamento dei presidi di legalità e delle strutture di contrasto alla criminalità organizzata ad Aprilia, in provincia di Latina (Zaratti – Avs); sulle iniziative urgenti volte a garantire un maggiore impiego delle forze dell’ordine in Puglia, in relazione alla crescente incidenza di episodi criminosi e al radicamento della criminalità organizzata (D’Attis – FI-Ppe). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carrozzine per persone con disabilità e caso Paragon: alla Camera il question time con Piantedosi, Ciriani, Nordio, Schillaci e Locatelli

