Carrie Coon | Interpreto personaggi più vecchi di me perché non ho fatto il botox

Carrie Coon, star di The White Lotus e The Leftovers, sfida le convenzioni di Hollywood dichiarando di preferire la cura naturale della pelle al Botox. Schietta e senza peli sulla lingua, 44 anni, sceglie di invecchiare con eleganza e autenticità , dimostrando che preservare la propria immagine può essere una scelta di empowerment. La sua posizione apre un dibattito importante sulla bellezza naturale e la pressione di giovane età nel mondo dello spettacolo.

Schietta e senza peli sulla lingua, l'interprete di The White Lotus ha spiegato di volersi affidare alla scienza della cura della pelle, e non al botox, per preservare la sua immagine. Invecchiare a Hollywood non è facile per le donne. Questo è un tema noto da tempo, ma adesso a dire la sua è Carrie Coon, attrice di talento apparsa in serie quali The Leftovers e The White Lotus. L'attrice 44enne ha recentemente spiegato alla rivista Glamour che il motivo per cui le vengono affidati personaggi più maturi della sua età , come Bertha Russell in The Gilded Age e Laurie nella terza stagione di The White Lotus, riguarda la sua decisione di non fare il botox.

