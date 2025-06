Carrarese Nel mirino il difensore Cistana Piacciono le punte Raimondo e Distefano

La Carrarese si prepara a sferrare un colpo importante nel mercato, con il difensore Andrea Cistana come principale obiettivo. L’esperto Gianluca Di Marzio ha rivelato anche l’interesse per le punte Raimondo e Distefano, puntelli fondamentali per rinforzare l’attacco. In un momento di grande fermento, le voci si rincorrono e la società toscana non fa eccezione, pronta a sorprendere i propri tifosi con mosse strategiche e colpi di scena.

E' un momento particolare, questo a ridosso dell'apertura del mercato, nel quale si rincorrono voci su voci e la Carrarese logicamente non ne è esente. Tre nomi in chiave azzurra li ha forniti l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Per la difesa ha menzionato Andrea Cistana che dovrebbe a breve liberarsi dal Brescia. Il classe 1997 è elemento di grande esperienza e quest'anno, quando le rondinelle hanno giocato con la difesa a tre, ha giocato indifferentemente da braccetto di destra o sinistra. Potrebbe fare al caso della Carrarese a netto della concorrenza ed a patto che il contratto rientri nei parametri del club.

