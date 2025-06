Carrara incendio al terzo piano

Paura e sollievo si intrecciano a Carrara, dove un incendio al terzo piano di una palazzina in via del Bravo ha tenuto tutti col fiato sospeso. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto coinvolto. La pronta azione ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza nelle emergenze. A causa...

Carrara (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Paura a Carrara per un incendio in una palazzina in via del Bravo, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. L’incendio è scaturito all'interno di una abitazione posta al terzo piano di una palazzina ed è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco intervenuto anche con l'ausilio di una autoscala per poi provvedere allo smassamento dei materiali e alla messa in sicurezza dei luoghi. A causa dei danni provocati dall'incendio e dal fumo, l'abitazione è stata resa momentaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrara, incendio al terzo piano

In questa notizia si parla di: carrara - incendio - terzo - piano

Carrara, incendio di un autobus: intervento dei vigili del fuoco - Un incendio improvviso su un autobus a Carrara ha scosso la giornata di martedì, ma fortunatamente senza feriti.

Carrara, incendio al terzo piano; Ragazzina tenta il suicidio in classe: la compagna se ne accorge, la blocca e urla per chiedere aiuto. Salvata; Studentessa tenta di gettarsi dalla finestra a scuola, salvata dai compagni.

Carrara, incendio al terzo piano - Carrara (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Paura a Carrara per un incendio in una palazzina in via del Bravo, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. lanazione.it scrive

Incendio divampa mentre è a letto, donna ustionata - la Nazione - Attimi di paura nel giorno di Ferragosto in via Comano a Marina di Carrara quando le fiamme avvolgono la stanza. Come scrive lanazione.it