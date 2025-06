Carrara incendio al terzo piano di una palazzina

Un incendio minaccia la tranquillità di Carrara, ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, nessuno ha riportato ferite. Le fiamme, originate al terzo piano di una palazzina in via del Bravo, sono state domate con rapidità, evitando conseguenze più gravi. La comunità resta in attesa di chiarimenti sulle cause dell’incidente e sulle misure di prevenzione future. A causa...

Carrara (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Paura a Carrara per un incendio in una palazzina in via del Bravo, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. L’incendio è scaturito all'interno di una abitazione posta al terzo piano di una palazzina ed è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco intervenuto anche con l'ausilio di una autoscala per poi provvedere allo smassamento dei materiali e alla messa in sicurezza dei luoghi. A causa dei danni provocati dall'incendio e dal fumo, l'abitazione è stata resa momentaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrara, incendio al terzo piano di una palazzina

