Carlos Augusto Atletico Madrid l’Inter ha deciso sul futuro dell’esterno? La situazione

Carlos Augusto, talento dell’Inter, è al centro di un interesse concreto da parte dell’Atletico Madrid, attratto dalle sue potenzialità secondo quanto riportato da calciomercato.com. Tuttavia, i nerazzurri non hanno ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. La trattativa resta in bilico, mentre il club spagnolo tenta di rafforzare la propria linea difensiva… Resta da vedere come evolverà questa suggestiva sfida di mercato.

Carlos Augusto è finito nel mirino dell’Atletico Madrid: l’esterno piace a Simeone, ecco come stanno le cose. Carlos Augusto finisce nel mirino dell’ Atletico Madrid. L’esterno dell’ Inter piace a Simeone, ma come riporta calciomercato.com i nerazzurri non ci sentono: LA SITUAZIONE – «Intanto emerge un retroscena di mercato, infatti l’Atletico Madrid ha effettuato dei tentativi anche per altri due terzini che giocano in Italia: lo spagnolo Angelino (classe 1997) della Roma e soprattutto il brasiliano Carlos Augusto (classe 1999) dell’Inter. I dirigenti nerazzurri hanno però respinto subito le avances della squadra spagnola allenata dall’argentino Diego Pablo Simeone, che si consola con l’arrivo del centrocampista statunitense Johnny Cardoso (classe 2001) dal Betis, dove si sta trasferendo l’esterno sinistro spagnolo Rodrigo Riquelme (classe 2000) proprio dallo stesso Atletico Madrid». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto Atletico Madrid, l’Inter ha deciso sul futuro dell’esterno? La situazione

