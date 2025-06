Carlos Alcaraz l' operazione anti-Sinner | Troppo odio fuga in Messico

Dopo il k.o., Alcaraz ha scelto di reagire con determinazione, affrontando un’operazione anti-sinner che ha scatenato polemiche e tensioni. Il suo odio per le ingiustizie e la fuga in Messico segnano un nuovo capitolo nella sua ascesa, tra sfide e rivalse. La stagione sta dimostrando che Carlos è pronto a tutto pur di conquistare il suo destino e riscrivere le regole del tennis mondiale.

Una stagione straordinaria che finora lo ha visto uscire solo agli Australian Open e in finale a Barcellona contro Holger Rune. Carlos Alcaraz è in una grandissima forma, dopo essere stato reduce dai trionfi di Roma, Parigi e del Queen’s. Il ko con il danese è l’unico in una striscia di 28 match disputati, a conferma di un cambio di marcia significativo dopo l’inaspettata battuta d’arresto di fine marzo a Miami contro Goffin. Dopo il k.o. dell’Hard Rock Stadium, aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dal campo, approfittando dell’affetto e del calore dei suoi cari. In molti lo hanno attaccato per non aver ripreso immediatamente gli allenamenti: "Ho ricevuto tantissimo odio quando ho perso a Miami — ha raccontato dopo il Queen’s vinto —. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, l'operazione anti-Sinner: "Troppo odio, fuga in Messico"

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz - operazione - anti

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Numeri assurdi per Carlos Alcaraz che lascia aperta una striscia di 17 partite consecutive vinte, 26 delle ultime 27 disputate Insomma, contro Alcaraz al momento per tanti pare Vai su Facebook

Carlos Alcaraz, l'operazione anti-Sinner: Troppo odio, fuga in Messico | .it; Jannik Sinner, il fango di Andrea Scanzi: Dammi retta, così stai sulle palle | .it; Jannik Sinner, nuovo record: la botta per i rosiconi (e i gufi) | .it.

Infortunio Alcaraz, cambiano i tempi di recupero: quando torna in campo - Le uniche reali cose che preoccupano i suoi tifosi riguardano le sue condizioni fisiche, piuttosto instabili ... Come scrive diregiovani.it

Sinner, scatta l'operazione Roma. E Alcaraz torna a vincere - Corriere dello Sport - Montecarlo cala il sipario sul mille vinto da Carlos Alcaraz a discapito di Lorenzo Musetti, ma è ora pronta ad ... Si legge su corrieredellosport.it