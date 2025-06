Carla Luvarà di The Voice Senior in concerto al Giardino Corallo | un viaggio tra musica ed emozioni

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Giardino Corallo, dove Carla Luvarà, star di The Voice Senior, ci condurrà in un viaggio tra musica ed emozioni. Con la sua voce coinvolgente e il suo talento, l’evento promette di essere un’esperienza unica, capace di toccare il cuore di tutti i presenti. Un’occasione speciale per celebrare la forza evocativa della musica e la bellezza del ricordo...

"Il nostro concerto, un viaggio tra musica ed emozioni". Questo il titolo dell'evento previsto domenica 29 giugno alle ore 21,30 che vedrà protagonista Carla Luvarà, direttamente da The Voice Senior. "Un evento speciale che celebra la forza evocativa della musica e la bellezza del ricordo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

