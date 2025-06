Cari meteorologi datevi una calmata

Cari meteorologi, datevi una calmata! La vostra improvvisa insistenza sui cambiamenti climatici di origine antropica rischia di alimentare confusione e polemiche sterili. Se ogni giorno arriva un anticiclone africano chiamato in modo diverso, le temperature salgono, e i negazionisti del climate change trovano pane per i loro denti. È ora di affrontare con chiarezza e responsabilità questa sfida globale, perché il nostro pianeta merita rispetto e attenzione.

Credo, fortissimamente credo, al cambiamento climatico di origine antropica e proprio per quello vi dico: meteorologi, vi prego, datevi una calmata! Se ogni giorno arriva l’anticiclone africano di turno, mo’ si chiama Pluto domani in altro modo, e porta le temperature a 40 gradi, poi arrivano i negazionisti del cambiamento climatico. Ve scongiuro! A parte l’imprecisione, che qui siamo tutti attenti ai distinguo, però poi si parla di anticiclone africano come se piovesse. L’Africa è un gigantesco continente, andate in Sudafrica e vedete se lì c’è l’anticiclone africano Pluto o chi per lui. In meteorologia, come nella scienza, sono necessari i distinguo, è questione di metodo e di abitudine al metodo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cari meteorologi, datevi una calmata

