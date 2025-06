CarceriSalvini | missione Lega circoscrivere ambito reato tortura

Nel cuore di Roma, Salvini si impegna a circoscrivere il reato di tortura, sottolineando l'importanza di un intervento concreto nel settore penitenziario. Con determinazione, il leader della Lega punta a proteggere la polizia penitenziaria e a riformare le norme, affinché giustizia e sicurezza siano veramente garantite. Un passo deciso verso una giustizia più equa e sicura, perché affrontare i problemi alla radice è la vera missione della Lega.

Roma, 25 giu. (askanews) – “È necessario intervenire sul reato di tortura. A dirlo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un’iniziativa del suo partito a Montecitorio sull’impatto del decreto sicurezza sul settore penitenziario. “La polizia penitenziaria è poco presente sui giornali e quando c’è viene attaccata come aguzzini e torturatori. Altra missione – ha detto Salvini – è rivedere, circoscrivere, definire il reato di tortura. Gli agenti della polizia penitenziaria non sono potenziali delinquenti o torturatori e svolgono il lavoro in condizioni complicatissime”. “E’ assolutamente da fare e chi se non la Lega puó farlo”, ha concluso Salvini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it