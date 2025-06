Carbonizzato nell’auto in fiamme a Sesto i Vigili del fuoco riconoscono un collega

Una tragica scoperta scuote Sesto San Giovanni: il corpo carbonizzato rinvenuto nell’auto bruciata martedì sera si è rivelato essere un collega dei vigili del fuoco, riconosciuto dai colleghi stessi. Un episodio drammatico che lascia senza parole, in un contesto di emergenza e solidarietà tra professionisti. La comunità si stringe intorno a questa perdita improvvisa, mentre le indagini continuano a far luce su questa tragica vicenda.

È stato riconosciuto dai colleghi il corpo ritrovato all’interno dell’auto andata a fuoco martedì sera in via Fratelli Bandiera, a Sesto San Giovanni. La tragedia si è consumata intorno alle 22: un’auto in sosta ha improvvisamente preso fuoco e, all’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco di Milano hanno scoperto il cadavere carbonizzato all’interno dell’abitacolo. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Incendio a Sesto San Giovanni, auto in fiamme e un cadavere carbonizzato all’interno: scoperta l’identità dell’uomo - Ieri sera è divampato un incendio nel parcheggio di via Fratelli Bandiera a Sesto San Giovanni (Milano). Scrive fanpage.it

Vigile del fuoco trovato morto carbonizzato in auto, aveva 44 anni: era stato sospeso da poco dal servizio - Intorno alle 22 un'auto parcheggiata in via Fratelli Bandiera, per cause ancora in fase di accertamento, ha ... Segnala ilgazzettino.it