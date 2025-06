Capri Cortina Porto Cervo e le altre perle del turismo | nasce l’associazione dei Territori di Altagamma

L’iniziativa è il primo passo di un progetto ambizioso: valorizzare e promuovere i tesori italiani più esclusivi, creando sinergie che elevino l’esperienza del turismo di alta gamma. Capri, Cortina, Porto Cervo e le altre perle del Bel Paese si uniscono per rafforzare la loro presenza internazionale, condividendo eccellenza e innovazione. Un’alleanza strategica destinata a scrivere un nuovo capitolo di successo nel panorama del turismo di lusso italiano.

“Rafforzare la collaborazione tra le cinque destinazioni simbolo del turismo d’eccellenza italiano”. È quanto si propone la neonata associazione dei Territori di Altagamma, di cui fanno parte Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo-Madonna di Campiglio e Arzachena-Porto Cervo. L’atto costitutivo è stato firmato a Milano, nella sede di Fondazione Altagamma. Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, è stato nominato presidente. “L’iniziativa è il frutto di un percorso avviato nell’ottobre 2023 – si legge in una nota – durante il quale le cinque località hanno lavorato congiuntamente per sviluppare strategie comuni volte alla promozione e al posizionamento del turismo di alta gamma sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it